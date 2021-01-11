Исхаков высказался о материальной помощи от Гагариной 

Как писал «Рамблер», Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году, в 2017-м у них родилась дочь. В мае 2020 года стало известно, что певица и фотограф решили расстаться. Причиной их разногласий СМИ называла разницу в доходах.

Исхаков опубликовал скриншот комментария, автор которого усомнилась, что Исхаков справится «без материальной поддержки жены». Она заявила, что долги «тянут его к земле».