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Исхаков высказался о материальной помощи от Гагариной 

Елена Прошина 2 часа назад
Исхаков высказался о материальной помощи от Гагариной
Фото: Instagram
Фотографа, бывшего мужа Полины Гагариной Дмитрия Исхакова возмутили высказывания интернет-пользователей о его финансовых проблемах. Эту тему он прокомментировал в сторис на своей странице в Instagram.
Как писал «Рамблер», Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году, в 2017-м у них родилась дочь. В мае 2020 года стало известно, что певица и фотограф решили расстаться. Причиной их разногласий СМИ называла разницу в доходах.
Исхаков опубликовал скриншот комментария, автор которого усомнилась, что Исхаков справится «без материальной поддержки жены». Она заявила, что долги «тянут его к земле».

«Да что блин в головах у этих людей?! Взрослая женщина, прожившая целую жизнь, на полном серьезе пишет такое совершенно незнакомому человеку! Этот мир болен!» — так ответил на это Исхаков.

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Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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