Исхаков высказался о материальной помощи от Гагариной 

Фотографа, бывшего мужа Полины Гагариной Дмитрия Исхакова возмутили высказывания интернет-пользователей о его финансовых проблемах. Эту тему он прокомментировал в сторис на своей странице в Instagram.
Как писал «Рамблер», Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году, в 2017-м у них родилась дочь. В мае 2020 года стало известно, что певица и фотограф решили расстаться. Причиной их разногласий СМИ называла разницу в доходах.
Исхаков опубликовал скриншот комментария, автор которого усомнилась, что Исхаков справится «без материальной поддержки жены». Она заявила, что долги «тянут его к земле».
«Да что блин в головах у этих людей?! Взрослая женщина, прожившая целую жизнь, на полном серьезе пишет такое совершенно незнакомому человеку! Этот мир болен!» — так ответил на это Исхаков.