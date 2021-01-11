Роскошную могилу Глаголевой объяснили покаянием мужа 

«Экспресс-газета» назвала «архитектурный комплекс», который организовали на могиле актрисы Веры Глаголевой, извинениями ее вдовца, бизнесмена Кирилла Шубского. По версии издания, таким способом он попросил прощения за измену.
Как писал «Рамблер», Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года на 62-м году жизни. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.
Через два года на ее могиле на Троекуровском кладбище появились памятник, беседка, дорожки, освещение, металлические кресло, шаль и книга со стихотворением отца актрисы.
По данным «Дней.ру», идея установить на могиле «тургеневскую беседку» принадлежит средней дочери Глаголевой Марии Нахапетовой. Похожая беседка с креслом есть на даче актрисы.
Издание отмечало, что место на центральной аллее Троекуровского кладбища стоит около двух миллионов рублей (на участке актрисы можно разместить еще три захоронения), на создание беседки и литье кресла ушло еще два миллиона.