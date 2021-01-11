Роскошную могилу Глаголевой объяснили покаянием мужа 

Как писал «Рамблер», Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года на 62-м году жизни. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.

Через два года на ее могиле на Троекуровском кладбище появились памятник, беседка, дорожки, освещение, металлические кресло, шаль и книга со стихотворением отца актрисы.

По данным «Дней.ру», идея установить на могиле «тургеневскую беседку» принадлежит средней дочери Глаголевой Марии Нахапетовой. Похожая беседка с креслом есть на даче актрисы.

Издание отмечало, что место на центральной аллее Троекуровского кладбища стоит около двух миллионов рублей (на участке актрисы можно разместить еще три захоронения), на создание беседки и литье кресла ушло еще два миллиона.