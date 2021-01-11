Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна 

Свадьба на Мальдивах Ольги Бузовой и Давида Манукяна взбудоражила поклонников певицы. Одни фолловеры спешат поздравить селебрити, другие же, напротив, считают, что брак российских звезд является всего лишь пиар-ходом.

Однако юристы утверждают, что если союз Бузовой и Манукяна зафиксирован на бумаге, то он будет признан в России действительным. Впрочем, пара не раскрывает информацию о том, есть ли у них соответствующий документ о заключении брака. Пока известно лишь то, что торжественная церемония обошлась брачующимся всего в 50 000 рублей.