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Москва

Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
Свадьба на Мальдивах Ольги Бузовой и Давида Манукяна взбудоражила поклонников певицы. Одни фолловеры спешат поздравить селебрити, другие же, напротив, считают, что брак российских звезд является всего лишь пиар-ходом.
Однако юристы утверждают, что если союз Бузовой и Манукяна зафиксирован на бумаге, то он будет признан в России действительным. Впрочем, пара не раскрывает информацию о том, есть ли у них соответствующий документ о заключении брака. Пока известно лишь то, что торжественная церемония обошлась брачующимся всего в 50 000 рублей.
Шоу-бизнес , Видео , Общество , Давид Манукян
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