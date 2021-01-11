Петросян опубликовал фото под капельницей

Артист рассказал, что не обходится без капельниц.
Юморист Евгений Петросян открыто рассказал о своем здоровье в 75 лет. Артист признался, что ему приходится делать капельницы для укрепления сосудов. Причем прибегает он к этой процедуре уже много лет подряд.
К медикам Петросян обращается один иди два раза в год — в зависимости от своего самочувствия. По словам артиста, он прислушивается к своему организму и умеет распознавать тревожные сигналы.
«Каждый год, а желательно — дважды в год, я укрепляю сосуды капельницами… Он, организм, многое нам подсказывает. Надо только уметь распознавать его сигналы», — написал Петросян.
Публикацию юморист сопроводил фотографией из клиники, где запечатлен в процедурном кабинете.
В комментариях поклонники пожелали Евгению Петросяну долгого здоровья, ведь ему предстоит поднять на ноги сына Вагана, рожденного в 2020 году. Примечательно, что свое отцовство артист высмеял во время новогоднего концерта на «России-1».