Певец Филипп Киркоров , не смотря на многомиллионные гонорары, является должником за неуплату налогов и штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила на днях «Экспресс газета».

ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которое занимается, в частности, организацией концертов самого певца, задолжало Федеральной налоговой службе 95 тысяч 605 рублей.

Также за артистом значатся неоплаченными 7 штрафов по линии ГИБДД в том числе за неправильную парковку на общую сумму порядка 29 тысяч рублей.

Не смотря на долги, Киркоров продолжает отдыхать с детьми в Майями. Многие поклонники исполнителя считают, что он имеет на это право, другие же уверены, что приставам пора воспользоваться законным правом и закрыть звездному должнику выезд из страны.