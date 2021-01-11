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Москва

Поклонники Киркорова призвали закрыть ему выезд из страны 

Украина.ру 3 часа назад
Певец Филипп Киркоров, не смотря на многомиллионные гонорары, является должником за неуплату налогов и штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила на днях «Экспресс газета».
ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которое занимается, в частности, организацией концертов самого певца, задолжало Федеральной налоговой службе 95 тысяч 605 рублей.
Также за артистом значатся неоплаченными 7 штрафов по линии ГИБДД в том числе за неправильную парковку на общую сумму порядка 29 тысяч рублей.
Киркоров попал в базу судебных приставов
Не смотря на долги, Киркоров продолжает отдыхать с детьми в Майями. Многие поклонники исполнителя считают, что он имеет на это право, другие же уверены, что приставам пора воспользоваться законным правом и закрыть звездному должнику выезд из страны.
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Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Федеральная налоговая служба , ГИБДД
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