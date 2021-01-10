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Москва

Дочь Валерии призналась, что серьезно больна 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дочь Валерии призналась, что серьезно больна
Фото: Instagram
Дочь Валерии Анна, она же певица Shenа, призналась, что с подросткового возраста страдает от панических атак. И даже объяснила, что проявилась болезнь после сильного испуга из-за агрессивного человека.
С тех пор болезнь медленно, но верно прогрессирует.

«ПА приумножается со временем. То проходит, то накрывает», — сообщила девушка в сторис инстаграма.

Shenа считает, что состояние ее здоровья таково, что необходимо обратиться к врачам.
Однако она пока морально не готова и в шутку сравнивает себя с тем самым мужиком из пословицы, который не перекрестится, пока не грянет гром.
Как ранее писал «Рамблер», дочь певицы Валерии призналась в Instagram, что ее зовут не Анна Шульгина, а Шена.
По словам девушки, она «пишет стихи и песенки», старается «креативить и в других направлениях», а также испытывает панические атаки в людных местах.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
Шоу-бизнес , Анна Шульгина , Валерия
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