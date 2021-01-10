Байкер ответил Собчак, возмутившейся ценой мотоцикла Урал 

Ксения Собчак была крайне удивлена ценой на мотоцикл с коляской «Урал», который выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области

Она написала в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня»:

«А вы знали, что мотоцикл «Урал» стоит почти 900к?»

Байкер Сергей Лежнев решил объяснить телеведущей, что цена на транспортное средство вполне обоснована.

«Как мне ее успокоить? Это нормальная цена, хороший мотоцикл — почему он должен стоить три копейки? Это единственный мотоцикл в мире с коляской, который выпускается на заводе. Обычно мотоциклы выпускаются отдельно, а коляски уже другие компании выпускают. Это все тоже недешево», — приводит его слова URA.RU.

Лежнев рассказал, что «Урал» особенно популярен за границей. В России у людей все еще действуют старые стереотипы мышления.

«У нас «Урал» понимали, как «возить картошку или навоз на огород». Сейчас это совсем другой мотоцикл».

Как ранее писал «Рамблер», в 1941 году с конвейера сошёл М72, первый прародитель современного «Урала». Тот, в свою очередь, был копией немецкого BMW R71.

С тех пор производство на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области не прекращает свою работу.

Этот мотоцикл с коляской почти пропал с российских улиц, но это никак не отражает реальный спрос на ретро-машины.

Только три процента мотоциклов продаются в России, а остальная продукция уходит на рынки США, Канады, Австралии и Европы, где советский «Урал» оценили по достоинству.