Сын Натальи Штурм перестал общаться с матерью 

Арсений был долгожданным и выстраданным ребенком — Наталья Штурм даже пошла на процедуру ЭКО, чтобы его родить.
При этом у певицы уже была старшая дочь, Елена, от первого брака, — рассказывает 5 Канал.
Однако рождение малыша второй брак звезды не спасло. Ее супруг выпивал и стал распускать руки. Наталья подала на развод.
Арсений до 14 лет жил с мамой. Однако в подростковом возрасте решил, что у отца ему будет лучше.
Игорь Павлов, отец сменил парню номер телефона, перевел в другую школу и препятствует общению с матерью. В итоге сын Наталье даже не звонит.
В связи с 17-летием Арсения Штурм разместила в инстаграме поздравление и старые фотографии мальчика — новых у нее просто нет.
«Ты хоть и не прочтешь, но тебе обязательно передадут. А мне и это за счастье. Люблю тебя», — так завершила она свое поздравление.
Как ранее писал "Рамблер", певица Наталья Штурм ударила вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова в студии программы «Пусть говорят».
Она заявила, что провела собственное расследование и выяснила, что Фирсов давно мечтал познакомиться со звездой и писал многим известным женщинам.