Сын Натальи Штурм перестал общаться с матерью 

Арсений был долгожданным и выстраданным ребенком — Наталья Штурм даже пошла на процедуру ЭКО, чтобы его родить.

При этом у певицы уже была старшая дочь, Елена, от первого брака, — рассказывае т 5 Канал.

Однако рождение малыша второй брак звезды не спасло. Ее супруг выпивал и стал распускать руки. Наталья подала на развод.

Арсений до 14 лет жил с мамой. Однако в подростковом возрасте решил, что у отца ему будет лучше.

Игорь Павлов , отец сменил парню номер телефона, перевел в другую школу и препятствует общению с матерью. В итоге сын Наталье даже не звонит.

В связи с 17-летием Арсения Штурм разместила в инстаграме поздравление и старые фотографии мальчика — новых у нее просто нет.

«Ты хоть и не прочтешь, но тебе обязательно передадут. А мне и это за счастье. Люблю тебя», — так завершила она свое поздравление.

Как ранее писал "Рамблер", певица Наталья Штурм ударила вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова в студии программы «Пусть говорят».