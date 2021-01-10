Украинская певица показала обнаженную грудь 

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Даша Астафьева , украинская певица и модель, выложила в инстаграме свою фотографию в стиле «ню».

Снимок черно-белый, на девушке из одежды только темная кофта, которая сильно распахнута.

А в подписи к снимку Дарья рассуждает… о литературе. Она рекомендует своим подписчикам книгу, которая произвела на нее сильное впечатление.

И просит фолловеров, в свою очередь, поделиться своими книжными открытиями.

В целом, несмотря на провокационное фото, разговор в микроблоге довольно мирный. Только вот подписчики все же недоумевают, какая взаимосвязь между демонстрацией обнаженного тела и беседой о литературе?