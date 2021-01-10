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Москва

Украинская певица показала обнаженную грудь 

Ирина Лебедева 35 минут назад
Украинская певица показала обнаженную грудь
Фото: Instagram
Даша Астафьева, украинская певица и модель, выложила в инстаграме свою фотографию в стиле «ню».
Снимок черно-белый, на девушке из одежды только темная кофта, которая сильно распахнута.
А в подписи к снимку Дарья рассуждает… о литературе. Она рекомендует своим подписчикам книгу, которая произвела на нее сильное впечатление.
И просит фолловеров, в свою очередь, поделиться своими книжными открытиями.
В целом, несмотря на провокационное фото, разговор в микроблоге довольно мирный. Только вот подписчики все же недоумевают, какая взаимосвязь между демонстрацией обнаженного тела и беседой о литературе?

«Почему, когда делитесь душевной информацией, выставлять фото без штанов? Это символ обнажения души?»

Как ранее писал «Рамблер», одном из в интервью Астафьева рассказала, что во время пребывания в особняке основателя Playboy Хью Хефнера подарила ему украинскую вышиванку.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Хью Хефнер , Даша Астафьева
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