Украинская певица показала обнаженную грудь 

Даша Астафьева, украинская певица и модель, выложила в инстаграме свою фотографию в стиле «ню».
Снимок черно-белый, на девушке из одежды только темная кофта, которая сильно распахнута.
А в подписи к снимку Дарья рассуждает… о литературе. Она рекомендует своим подписчикам книгу, которая произвела на нее сильное впечатление.
И просит фолловеров, в свою очередь, поделиться своими книжными открытиями.
В целом, несмотря на провокационное фото, разговор в микроблоге довольно мирный. Только вот подписчики все же недоумевают, какая взаимосвязь между демонстрацией обнаженного тела и беседой о литературе?
«Почему, когда делитесь душевной информацией, выставлять фото без штанов? Это символ обнажения души?»
Как ранее писал «Рамблер», одном из в интервью Астафьева рассказала, что во время пребывания в особняке основателя Playboy Хью Хефнера подарила ему украинскую вышиванку.