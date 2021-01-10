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Москва

Модель через три года вспомнила, что ее оскорбил Гордон 

Ирина Лебедева 1 час назад
Модель потребовала от Гордона публичных извинений
Фото: РИА Новости
Публичных извинений от телеведущего Александра Гордона хочет модель Елена Миськова.
Еще в 2017 году в эфире телепрограммы «Мужское/женское» Александр Гордон назвал Елену проституткой.
Этому предшествовало выступление девушки, которая гордо рассказывала, как щедро ее одаряют мужчины.
Миськова, перебравшаяся в столицу из небольшого городка, поставила себе цель — выйти замуж за олигарха. А пока миллионеры еще не выстроились в очередь с предложениями руки и сердца, девушка не отказывалась от благ, предлагаемых гражданами попроще.

«Все, в этой комнате я создала благодаря мужчинам. Даже плед, кровать, лампочку, платье, духи, журналы. Сумочку мне подарил один мужчина, а сережки с сапфирами — другой», — цитирует архивную запись СтарХит.

Ведущий выслушал девушку, а потом поинтересовался:

«И после этого вы говорите, что вы не проститутка?»

И вот прошло три года, олигархов на горизонте не появилось, зато появились некие друзья, имеющие отношение к юриспруденции (по словам Елены). А также был принят закон о клевете.
Девушка решила обратиться в полицию, дабы доказать, что ее оболгали, и заодно напомнить о себе публике.

«Поймите правильно, я хочу донести, что человек не имеет право оскорблять других! За три года я очень поднаторела в этих вопросах. Я и тогда хотела поставить их на место, просто растерялась от подобной наглости. Я думала, что это вырежут, не может же Первый канал так позориться!», — заявляет Елена.

Александр Гордон инцидент не комментирует, назвав всю историю «бредом».
Как ранее писал «Рамблер», с личностью Гордона связано много интересных фактов. Хотя многие воспринимают его, прежде всего, как ведущего передачи «Мужское/Женское», его деятельность связана не только с этим.
Она обширна и разнообразна. Александр известен и как актер. К примеру, он снялся в фильмах «Хандра» и «Дядя Саша».
Кроме того, он кинорежиссер и педагог.
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Шоу-бизнес , Александр Гордон , StarHit
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