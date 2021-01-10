Журналисты назвали Лукашенко-младшего неизбалованным

«Николай и правда очень приятный молодой человек. Сейчас мы как цивилизованные люди очень стараемся отрицать шаблоны и нормы красоты, но почему-то все равно радуемся, когда видим красивого человека. Потом уже начинаем слушать, что он скажет и как. Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума. Николай производит впечатление неизбалованного, скромного, думающего человека», — рассказала Наиля.