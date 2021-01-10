Журналисты назвали Лукашенко-младшего неизбалованным

Телеведущая канала «Россия 1» Наиля Аскер-заде в инстаграме сообщила, что во время съемки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, ей удалось записать записать интервью с младшим сыном президента — Николаем. И тот произвел на нее самое лучшее впечатление.
«Николай и правда очень приятный молодой человек. Сейчас мы как цивилизованные люди очень стараемся отрицать шаблоны и нормы красоты, но почему-то все равно радуемся, когда видим красивого человека. Потом уже начинаем слушать, что он скажет и как. Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума. Николай производит впечатление неизбалованного, скромного, думающего человека», — рассказала Наиля.
Как ранее писал «Рамблер», силу своего положения Николай Лукашенко крайне ограничен в общении с другими людьми.
Так, он никогда не общался со сверстниками на равных. Ну а в школе, где обучается сын белорусского президента, весьма специфическая аудитория, состоящая из детей чиновников и элиты.