Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Юрист объяснил, каким образом Деревянко мог выехать за рубеж 

Ирина Лебедева 1 час назад
Юрист объяснил, как Деревянко мог выехать за рубеж
Фото: Instagram
Российский актер Павел Деревянко накопил долгов перед налоговой и из-за этого его не выпускали за рубеж.
И вот недавно он все-таки сумел поехать отдыхать на Мальдивы, о чем и сообщил в социальной сети. И похвастался, что ему помогли влиятельные друзья, — пишет inforeactor.
Позднее Деревянко удалил этот пост, но копии уже разлетелись по всей сети.

«Спасибо друзьям, товарищам, которые включились и на каком-то высоком уровне порешали эти вопросы. Ну, у нас это возможно», — сказал тогда Павел.

Юрист Филипп Деменков считает, что мифические покровители тут ни при чем, если у человека закрыт выезд из страны, то на границе его никто не выпустит, а скорее всего, Деревянко просто погасил часть имеющегося долга, и договорился с судебными приставами, что запрет снимут.
сайт ФССП
Что же касается странной ситуации — денег на оплату долга нет, а на поездку к морю есть, то, возможно тут все упирается в какие-то принципиальные моменты.
Судя по информации с сайта судебных приставов, все долги связаны с автомобилем — два штрафа и транспортный налог.
Во всяком случае, сам Деревянко заявлял, что он очень давно продал свой автомобиль.
Как ранее писал «Рамблер», жена актера Павла Деревянко Дарья Мясищева подтвердила слухи об их расставании.
Мясищева и Деревянко были вместе более десяти лет, у них две дочери.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
Комментарии
Шоу-бизнес , Павел Деревянко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение