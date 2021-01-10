Юрист объяснил, как Деревянко мог выехать за рубеж

Российский актер Павел Деревянко накопил долгов перед налоговой и из-за этого его не выпускали за рубеж.

И вот недавно он все-таки сумел поехать отдыхать на Мальдивы , о чем и сообщил в социальной сети. И похвастался, что ему помогли влиятельные друзья, — пишет inforeactor.

Позднее Деревянко удалил этот пост, но копии уже разлетелись по всей сети.

«Спасибо друзьям, товарищам, которые включились и на каком-то высоком уровне порешали эти вопросы. Ну, у нас это возможно», — сказал тогда Павел.

Юрист Филипп Деменков считает, что мифические покровители тут ни при чем, если у человека закрыт выезд из страны, то на границе его никто не выпустит, а скорее всего, Деревянко просто погасил часть имеющегося долга, и договорился с судебными приставами, что запрет снимут.

сайт ФССП

Что же касается странной ситуации — денег на оплату долга нет, а на поездку к морю есть, то, возможно тут все упирается в какие-то принципиальные моменты.

Судя по информации с сайта судебных приставов, все долги связаны с автомобилем — два штрафа и транспортный налог.

Во всяком случае, сам Деревянко заявлял, что он очень давно продал свой автомобиль.

Как ранее писал «Рамблер», жена актера Павла Деревянко Дарья Мясищева подтвердила слухи об их расставании.

Мясищева и Деревянко были вместе более десяти лет, у них две дочери.