Богомолов выступил в поддержку Трампа 

Константин Богомолов решил не оставаться в стороне от темы, которую обсуждает весь мир.

В инстаграме режиссер выложил яркий снимок бывшего американского президента и написал, что искренне сожалеет, что тот не выиграл гонку за власть.

«Просто не нашлось тех, кто бы крикнул ему: «Они положили тебе сырой порох, Дональд!». Разбойник, хам, врун — он был честнее и ярче многих. Так хотелось, чтобы он победил. Но если побеждать будут такие неординарные — мир будет слишком прекрасен», — написал Богомолов в микроблоге.

Тут же в сети разгорелась бурная политическая дискуссия. Часть фолловеров не разделяют мнение Константина.

«Трамп создал Гражданскую войну в Америке. Этому старику пора уходить», «Это Трамп — неординарный? Что он сделал, что сделало мир более прекрасным? И в чем проявлялась его „честность“?»

Другие согласны полностью:

«Это истинная правда! Он — самый искренний из всех ныне существующих политиков!" "Дональд самый яркий президент из всех мировых», «Подписываюсь под каждым словом Константина, хотя его поклонницей не являюсь. Приятно удивил.».

Третьи же, наблюдая за баталией, подозревают, что имел место быть некий режиссерский умысел.