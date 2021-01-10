Богомолов выступил в поддержку Трампа 

«Просто не нашлось тех, кто бы крикнул ему: «Они положили тебе сырой порох, Дональд!». Разбойник, хам, врун — он был честнее и ярче многих. Так хотелось, чтобы он победил. Но если побеждать будут такие неординарные — мир будет слишком прекрасен», — написал Богомолов в микроблоге.
«Трамп создал Гражданскую войну в Америке. Этому старику пора уходить», «Это Трамп — неординарный? Что он сделал, что сделало мир более прекрасным? И в чем проявлялась его „честность“?»
«Это истинная правда! Он — самый искренний из всех ныне существующих политиков!" "Дональд самый яркий президент из всех мировых», «Подписываюсь под каждым словом Константина, хотя его поклонницей не являюсь. Приятно удивил.».
«Читает Константин комменты и ржет. Устроил хорошую провокацию».