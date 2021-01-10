Асмус с дочерью живут в роскошном особняке

Все новости на карте

Особняк на Рублевке остался дочери юмориста, Насте, которая живет с мамой. Так что Кристина и Настя разместились вдвоем на четырех этажах большого дома.

Последние несколько лет коттедж ремонтировался. Но незадолго до развода пары стройка была завершена.

Как сообщает «Комсомольская Правда», стоимость подобного особняка на участке в 8 соток — не менее чем 100 млн рублей.

Особняк в итальянском стиле находится в закрытом поселке недалеко от концертного зала "Барвиха Luxury Village".

Когда-то Харламова подкупило столь удачное расположение — совсем близко от студии. Тут же расположена школа "Президент", где учится маленькая Настя.

Внутреннее убранство дома — мраморные полы, мебель из натурального дерева и кожи. Итальянский дизайн — колонны, хрустальные люстры и изысканный декор.

Как ранее писал «Рамблер», СМИ поторопились написать, что Гарик Харламов проигнорировал день рождения дочери.

Кристину Асмус задела эта информация. Звезда в своем Инстаграме активно шутит по этому поводу, рассказывая, что она прифотошопила Харламова на снимки с мероприятия.