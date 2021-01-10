Умерла мама Алексея Панина 

В семье Панина большое горе. Скончалась мама актера.

Это случилось еще 5 января, но ни сам Алексей, ни его близкие не делали публичных заявлений. Также неизвестна причина смерти женщины, — рассказывают dni.ru.

Татьяна Власова много лет работала редактором издательства «Наука». С сыном у нее всегда были теплые родственные отношения.

В свое время она разглядела в юном Панине творческую жилку и настояла на том, чтобы сын пошел учиться в ГИТИС. И, хотя в итоге в вузе он так и не доучился, способного молодого человека заметили и так и началась его актерская карьера.

В последующем Татьяна всегда заступалась за Алексея , даже когда он попадал в громкие скандалы.

Мама была на его стороне и при разводе и много помогала с воспитанием дочери Анны.

Не так давно Алексей Панин переехал в Испанию. Пока непонятно, как в дальнейшем будет складываться жизнь его и дочери без бабушки.

Но сейчас эпатажному актеру предстоит пережить горе утраты и печальные хлопоты.

Лолита Милявская , которая считает Алексея свои другом, уже выразила соболезнования и призвала коллег по шоу-бизнесу оказать Панину максимальную поддержку.

«Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Леша — замечательный сын! Прекрасный отец! Все, кто рядом с Лешей сейчас, окружайте его любовью и пониманием!»

Как ранее писал «Рамблер», Алексей Панин некоторое время назад перебрался жить в Испанию.

Он с мамой и дочерью устроился в провинции Аликанте, в маленьком городке на море Торревьеха.