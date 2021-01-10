Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Умерла мама Алексея Панина 

Ирина Лебедева 1 час назад
Умерла мама Алексея Панина
Фото: РИА Новости
В семье Панина большое горе. Скончалась мама актера.
Это случилось еще 5 января, но ни сам Алексей, ни его близкие не делали публичных заявлений. Также неизвестна причина смерти женщины, — рассказывают dni.ru.
Татьяна Власова много лет работала редактором издательства «Наука». С сыном у нее всегда были теплые родственные отношения.
В свое время она разглядела в юном Панине творческую жилку и настояла на том, чтобы сын пошел учиться в ГИТИС. И, хотя в итоге в вузе он так и не доучился, способного молодого человека заметили и так и началась его актерская карьера.
В последующем Татьяна всегда заступалась за Алексея, даже когда он попадал в громкие скандалы.
Мама была на его стороне и при разводе и много помогала с воспитанием дочери Анны.
Не так давно Алексей Панин переехал в Испанию. Пока непонятно, как в дальнейшем будет складываться жизнь его и дочери без бабушки.
Но сейчас эпатажному актеру предстоит пережить горе утраты и печальные хлопоты.
Лолита Милявская, которая считает Алексея свои другом, уже выразила соболезнования и призвала коллег по шоу-бизнесу оказать Панину максимальную поддержку.

«Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Леша — замечательный сын! Прекрасный отец! Все, кто рядом с Лешей сейчас, окружайте его любовью и пониманием!»

Как ранее писал «Рамблер», Алексей Панин некоторое время назад перебрался жить в Испанию.
Он с мамой и дочерью устроился в провинции Аликанте, в маленьком городке на море Торревьеха.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Лолита Милявская , Алексей Панин , Дни.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение