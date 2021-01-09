Актер «Интернов» подрался с худруком «Театрального особняка»

По словам последнего, Попов спровоцировал стычку. Он якобы хвастался крупными успехами в кинематографе в качестве продюсера, однако не смог дать Краснову конкретный ответ на вопрос, в чем именно они заключаются.

Вместо этого артист «начал махать руками» возле лица противника. В итоге режиссеру пришлось «наказать» обидчика. Леонид Юрьевич отметил, что не нанес Сергею никаких повреждений, но тот мгновенно вызвал полицию.

«Думаю, причина в другом. Поскольку у него нет известности актерской, он таким образом решил ее приобрести. Я думаю, его просто обидел тон разговора, который был вчера. И он решил выжать из ситуации все возможное», — предположил худрук в беседе с «МК».

Сам Сергей Попов пока не прокомментировал инцидент.