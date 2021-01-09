Павел Воля сымитировал шпагат Волочковой 

Павел Воля реализовал давнюю мечту — сел на шпагат. При этом юморист совсем не напрягался физически, а использовал смекалку.

Оригинальный шпагат комик показал своим подписчикам в Instagram . На фото Воля находится на пляже. Он сидит, упираясь руками в песок, а за его фигурой виднеются растопыренные ноги, создавая впечатление, что артист сидит в шпагате.

«Ну наконец-то получилось! Я так долго к этому шёл. Спасибо (Анастасии Волочковой) за пример, а (Ляйсан Утяшевой) за долгие и упорные тренировки. Иду в сборную», — написал Воля (орфогафия и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики оценили креатив юмориста. Почти все разгадали уловку, сойдясь во мнении, что ноги скорее всего принадлежат супруге комика гимнастке Ляйсан Утяшевой.

«Волячкова)», — прокомментировала фотографию пользовательница под ником sirotiukkseniia.

«Как ножки идеально подошли», — восхитилась anastasiia_i_viktor.

«Волочкова так не может», — заметила konotopskaiavera.

Один из последних шпагатов Анастасии Волочковой, как сообщал «Рамблер», вызвал бурю негатива в Сети. Подписчики обратили внимание на фото, сделанное на Мальдивах. Балерина традиционно продемонстрировала, как легко может сесть на шпагат. При этом фанаты отметили, что для гимнастического упражнения артистка выбрала уж слишком маленький купальник: раздвинув ноги, она едва не обнажила интимное место.