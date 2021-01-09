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Москва

Хилькевич раскритиковали за образ «секси-мамы» 

Павел Тиунов 38 минут назад
Хилькевич раскритиковали в Сети за откровенное фото
Фото: Instagram
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич опубликовала пикантное фото, доказывающее, по ее мнению, что женщины в статусе «мамы» могут оставаться сексуальными. Подписчики актрисы не разделили ее воодушевляющего настроения.
Пост появился на странице артистки в Instagram. На фото Хилькевич изображена стоящей перед окном без нижнего белья в одном топике. При этом в подписи актриса задалась вопросом, могут ли мамы позволить себе выкладывать подобные снимки. Отвечая на свой вопрос утвердительно, актриса отметила, что нужно разрушать стереотип, согласно которому женщина-мать «уже не ягодка».

«Оставаться сексуальной можно всегда, вне зависимости от количества детей. Сексуальная энергия— одна из самых мощных», — написала Хилькевич (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики звезды не разделили ее воодушевления. Многие заявили о том, что подобным снимкам есть место в жизни женщины, но выкладывать их на всеобщее обозрение совсем не обязательно.

«Считаю, что дело не в рождении детей и статусе "мама". А скорей в приличии и статусе "жена"», — отметила пользовательница под ником lu4i7taya.

«Зачем эти фото показывать всей стране, мол посмотрите какая я секси? Так это лучше мужу показать))», — подчеркнула 0livia_89.

«Я против таких фото», — коротко резюмировала petrosyan__ds.

Ранее, как сообщал «Рамблер», коллега Хилькевич по «Универу» Анастасия Самбурская оправдалась перед подписчиками за отсутствие откровенных фото с Мальдив. Она шутя сослалась на «ревматизм», который мешает ей радовать поклонников.
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Шоу-бизнес , Анастасия Самбурская , Анна Хилькевич
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