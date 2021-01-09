Актер из «Интернов» пожаловался на драку с режиссером 

Актер Сергей Попов , известный зрителям по сериалам «Интерны» и «Карпов», обратился в полицию после конфликта с худруком «Театрального особняка» Леонидом Кравцовым , сообщает «Московский комсомолец» . Стычки между двумя деятелями искусств привела к тому, что первый обратился к медикам за помощью. Второй при этом уверяет, что никакой драки не было.

Кравцов в общении с журналистами рассказал, что разрешил Попову пожить в своем театре на новогодних праздниках. У актера возникли некие проблемы с жильем, поэтому режиссер пустил давнего знакомого провести в «особняке» несколько ночей, попутно попросив его последить за порядком.

В ночь с пятницы на субботу между Поповым и Кравцовым завязался «неприятный разговор». Актер, по словам режиссера, начал хвастаться некими своими продюсерскими заслугами, но на просьбу конкретизировать свои заявления начал «махать руками».

«Я сказал: «Ты же понимаешь, что теперь мне придется встать и тебя наказать?» Собственно, встал и наказал. Не было никакой драки», — рассказал Кравцов.

Он отметил, что Попов после этого сразу вызвал полицию, а позже обратился за медпомощью. При этом режиссер подчеркнул, что у артиста не могло остаться сколько-нибудь серьезных повреждений. По его мнению, Попов, не имея актерской славы, решил набрать популярность через скандал.