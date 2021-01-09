Актер из «Интернов» пожаловался на драку с режиссером 

Актер Сергей Попов, известный зрителям по сериалам «Интерны» и «Карпов», обратился в полицию после конфликта с худруком «Театрального особняка» Леонидом Кравцовым, сообщает «Московский комсомолец». Стычки между двумя деятелями искусств привела к тому, что первый обратился к медикам за помощью. Второй при этом уверяет, что никакой драки не было.
Кравцов в общении с журналистами рассказал, что разрешил Попову пожить в своем театре на новогодних праздниках. У актера возникли некие проблемы с жильем, поэтому режиссер пустил давнего знакомого провести в «особняке» несколько ночей, попутно попросив его последить за порядком.
В ночь с пятницы на субботу между Поповым и Кравцовым завязался «неприятный разговор». Актер, по словам режиссера, начал хвастаться некими своими продюсерскими заслугами, но на просьбу конкретизировать свои заявления начал «махать руками».
«Я сказал: «Ты же понимаешь, что теперь мне придется встать и тебя наказать?» Собственно, встал и наказал. Не было никакой драки», — рассказал Кравцов.
Он отметил, что Попов после этого сразу вызвал полицию, а позже обратился за медпомощью. При этом режиссер подчеркнул, что у артиста не могло остаться сколько-нибудь серьезных повреждений. По его мнению, Попов, не имея актерской славы, решил набрать популярность через скандал.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ранее, как сообщал «Рамблер», владелец калининградского ночного клуба «Завод» Владимир Семёнов рассказал о драке с актером Павлом Прилучным. По его словам, артист сам попросил показать ему спортивный зал на втором этаже заведения и предложил хозяину клуба устроить спарринг. При этом Прилучный, по словам бизнесмена, настоял на бое без боксерских перчаток, чтобы было «как на улице». Семенов ответил отказом, но актер уже принял боксерскую стойку и начал «прыгать, имитируя боевые приемы». Артист несколько раз попытался ударить соперника в область головы, но все что ему удалось — попасть в плечо. Предприниматель уверяет, что ударил актера всего один раз. Удар оказался настолько сильным, что у Прилучного пошла кровь из носа и изо рта, появилась гематома. Его увезли в больницу, где он отказался от медицинской помощи и улетел в Москву, резюмировал бизнесмен. Впоследствии калининградская полиция возбудила уголовное дело из-за избиения Павла Прилучного. Владимира Семёнова обвинили в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.