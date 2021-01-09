Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни матери 

Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram в первый раз за полтора года прокомментировала заболевание своей матери актрисы Анастасии Заворотнюк. Девушка отметила, что надеется на скорое выздоровление родительницы.
Откровение появилось в сториз, где Анна решила пообщаться с подписчиками, ответив на их вопросы. Большинство попросили у дочери звезды советов по поводу косметики, стиля и одежды, но одна из пользовательниц решила задеть больную для девушки тему — болезнь ее матери. Она попросила прощения, но попросила прокомментировать актуальное состояние актрисы.
«Моя Мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее и я очень надеюсь, что все победим», — написала Анна (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
В августе 2019 года, как сообщал «Рамблер», появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре актрису якобы перевели в реабилитационный центр, где артистка занималась водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни. О местонахождении актрисы в данный момент ничего не известно. Ходили слухи, что Заворотнюк вернулась в свой дом в Подмосковье, а также, что улетела в Майами к американским врачам, которые лечили Жанну Фриске.