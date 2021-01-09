Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни матери 

Откровение появилось в сториз, где Анна решила пообщаться с подписчиками, ответив на их вопросы. Большинство попросили у дочери звезды советов по поводу косметики, стиля и одежды, но одна из пользовательниц решила задеть больную для девушки тему — болезнь ее матери. Она попросила прощения, но попросила прокомментировать актуальное состояние актрисы.

«Моя Мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее и я очень надеюсь, что все победим», — написала Анна (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).