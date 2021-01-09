Врачи ввели Грачевского в искусственную кому 

Медики ввели худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского в состояние медикаментозной комы, сообщает Telegram-канал Mash . При этом у режиссера, ранее госпитализированного с «ковидом», сегодня следов коронавируса в организме не было обнаружено.

31 декабря Бориса Грачевского перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния: он якобы ослабел и начал задыхаться. Позже информацию опровергла жена режиссера Екатерина Белоцерковская , при этом со слезами на глазах попросив поклонников «молиться о здоровье» её супруга. Друг Грачевского актер Владимир Долинский отмечал, что в начале января худрук «Ералаша» пошел на поправку, несмотря на заявления медиков о его стабильно тяжелом состоянии.

В последние несколько дней Грачевскому стало хуже: 7 января его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 9 января стало известно, что врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. На сегодняшний день состояние режиссёра оценивается как крайне тяжелое.

Примечательно, что диагноз COVID-19 был поставлен Грачевскому в конце декабря. Сегодня пришёл результат актуального теста — отрицательный.