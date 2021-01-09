Врачи ввели Грачевского в искусственную кому 

Медики ввели худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского в состояние медикаментозной комы, сообщает Telegram-канал Mash. При этом у режиссера, ранее госпитализированного с «ковидом», сегодня следов коронавируса в организме не было обнаружено.
31 декабря Бориса Грачевского перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния: он якобы ослабел и начал задыхаться. Позже информацию опровергла жена режиссера Екатерина Белоцерковская, при этом со слезами на глазах попросив поклонников «молиться о здоровье» её супруга. Друг Грачевского актер Владимир Долинский отмечал, что в начале января худрук «Ералаша» пошел на поправку, несмотря на заявления медиков о его стабильно тяжелом состоянии.
В последние несколько дней Грачевскому стало хуже: 7 января его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 9 января стало известно, что врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. На сегодняшний день состояние режиссёра оценивается как крайне тяжелое.
Примечательно, что диагноз COVID-19 был поставлен Грачевскому в конце декабря. Сегодня пришёл результат актуального теста — отрицательный.
В это время в Санкт-Петербурге, как сообщал «Рамблер», с «ковидом» продолжает бороться народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Она находится в стабильно тяжелом состоянии и до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 декабря 86-летняя Алиса Фрейндлих была госпитализирована в петербургский научно-клинический центр имени Соколова. Медики диагностировали у артистки двустороннюю пневмонию, которая стремительно развивалась: буквально за несколько дней область поражения легких у Фрейндлих выросла с 36% до 80%. Актрису срочно поместили палату интенсивной терапии под круглосуточное наблюдение, подключили к аппарату ИВЛ. Недавно врачи оценили состояние народной артистки как стабильно тяжелое, и отметили позитивные тенденции: Фрейндлих начала дышать самостоятельно, пневмония, по словам журналистов, «постепенно уходит».