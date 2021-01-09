Киркоров попал в базу судебных приставов

Короля отечественной поп-музыки разыскивают судебные приставы.

Дело в том, что за певцом числится долг в почти 100 тысяч рублей. Такая сумма — сущий пустяк для Филиппа, но, тем не менее, она не оплачена.

«Концертные дела исполнитель ведет через свою ООО «Филипп Киркоров Продакшн». Но пока он голосил со сцены фанатам, совсем забыл платить по счетам. Налоговики настойчиво слали компании извещения, в общей сложности накапало 95 тысяч рублей», — сообщает Телеграм-канал Mash.

Что мешает Киркорову распорядиться закрыть вопрос — непонятно.

А между тем налоговики могут доставить звезде серьезные неприятности.

К примеру, сейчас Филипп Бедросович нежится на солнышке в Майами. Но следующая поездка может и не состояться — ведомство запретит должнику выезд за рубеж.