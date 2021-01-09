Собчак показала фото своего отца с Байденом

Телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила подписчиков.
В своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» она опубликовала архивную фотографию. По ее словам, там запечатлены ее отец, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, и только что избранный президент США Джо Байден.
«Ого. Нашла фото папы с Байденом», — написала Ксения.
ТГ-канал "Кровавая барыня"
Как ранее писал «Рамблер», в защиту Дональда Трампа, аккаунты которого в соцсетях были заблокированы до окончания его президентства, выступила телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
Как известно, его посты сочли причиной беспорядков в вашингтонском Капитолии.
"Я не фанат Трампа, — написала Собчак. Однако назвала происходящее «самым настоящим Роскомнадзором в действии".