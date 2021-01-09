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Москва

Собчак выложила снимок своего отца с Байденом 

Ирина Лебедева 1 час назад
Собчак показала фото своего отца с Байденом
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила подписчиков.
В своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» она опубликовала архивную фотографию. По ее словам, там запечатлены ее отец, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, и только что избранный президент США Джо Байден.

«Ого. Нашла фото папы с Байденом», — написала Ксения.

ТГ-канал "Кровавая барыня"
Как ранее писал «Рамблер», в защиту Дональда Трампа, аккаунты которого в соцсетях были заблокированы до окончания его президентства, выступила телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
Как известно, его посты сочли причиной беспорядков в вашингтонском Капитолии.
"Я не фанат Трампа, — написала Собчак. Однако назвала происходящее «самым настоящим Роскомнадзором в действии".
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Шоу-бизнес , Джозеф Байден , Ксения Собчак , Анатолий Собчак , Дональд Трамп , Роскомнадзор
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