Народная артистка Лия Ахеджакова госпитализирована

Ахеджакову госпитализировали с ухудшением состояния
Народная артистка Лия Ахеджакова попала в больницу. У нее пока нет никаких серьезных симптомов, но она нездорова и анализы подтвердили коронавирус. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.
Помимо ковида, у Ахеджаковой началось обострение ряда хронических заболеваний.
Информацию о госпитализации актрисы подтвердил каналу ее продюсер. По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное».
Как ранее писал «Рамблер», звезда "Служебного романа", 82-летняя народная артистка РФ Лия Ахеджакова призналась, что в последнее время ее постоянно посещают мысли о смерти. Она утверждает, что не сожалеет о прошлом.