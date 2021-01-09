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Москва

Народная артистка Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу 

Ирина Лебедева 1 час назад
Народная артистка Лия Ахеджакова госпитализирована
Фото: ТАСС
Ахеджакову госпитализировали с ухудшением состояния
Народная артистка Лия Ахеджакова попала в больницу. У нее пока нет никаких серьезных симптомов, но она нездорова и анализы подтвердили коронавирус. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.
Помимо ковида, у Ахеджаковой началось обострение ряда хронических заболеваний.
Информацию о госпитализации актрисы подтвердил каналу ее продюсер. По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное».
Как ранее писал «Рамблер», звезда "Служебного романа", 82-летняя народная артистка РФ Лия Ахеджакова призналась, что в последнее время ее постоянно посещают мысли о смерти. Она утверждает, что не сожалеет о прошлом.
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Шоу-бизнес , Общество , Лия Ахеджакова
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