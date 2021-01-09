Свадебный обряд Бузовой и Манукяна обошелся недорого 

Романтический праздник для двоих устроили себе Ольга Бузова и Давид Манукян.
Свадебный обряд на Мальдивах, безусловно не имеет никакой юридической силы, это всего лишь мини-карнавал для влюбленных.
Причем, как рассказывает «Комсомольская правда», по доступной в целом цене.
Такую церемонию предлагают почти все отели на островах.
Сценарий тоже приблизительно одинаков — торжественная церемония проходит на пляже, под украшенной цветами аркой.
Присутствуют жених, невеста и несколько служащих отеля.
Музыкальный фон и экзотический колорит создают барабанщики боду-беру. Пара под аркой, которая символизирует алтарь, обменивается клятвами в любви и по желанию — кольцами.
Представитель отеля вручает «молодоженам» сертификат, в котором они объявляются мужем и женой.
После церемонии можно покататься на традиционной мальдивской лодочке «дони», а затем отправиться на романтический ужин — столик накроют прямо на пляже под звездами.
Номер отеля украсят цветами и лепестками роз; также предоставляются услуги фотографа и видеооператора.
Все это приключение стоит около 700 долларов — то есть приблизительно 50 тысяч рублей.
Кстати, количество подобных «бракосочетаний» не ограничено.
Есть пары, которые заказывают церемонию ежегодно, когда приезжают отдыхать на острова, сделав ее доброй семейной традицией.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео с Нового года на Мальдивах. На кадрах она идет с полузакрытыми глазами и падает в бассейн.