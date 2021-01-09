Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Свадебный обряд Бузовой и Манукяна обошелся недорого 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Свадебный обряд Бузовой и Манукяна обошелся недорого
Фото: Instagram
Романтический праздник для двоих устроили себе Ольга Бузова и Давид Манукян.
Свадебный обряд на Мальдивах, безусловно не имеет никакой юридической силы, это всего лишь мини-карнавал для влюбленных.
Причем, как рассказывает «Комсомольская правда», по доступной в целом цене.
Такую церемонию предлагают почти все отели на островах.
Сценарий тоже приблизительно одинаков — торжественная церемония проходит на пляже, под украшенной цветами аркой.
Присутствуют жених, невеста и несколько служащих отеля.
Музыкальный фон и экзотический колорит создают барабанщики боду-беру. Пара под аркой, которая символизирует алтарь, обменивается клятвами в любви и по желанию — кольцами.
Представитель отеля вручает «молодоженам» сертификат, в котором они объявляются мужем и женой.
После церемонии можно покататься на традиционной мальдивской лодочке «дони», а затем отправиться на романтический ужин — столик накроют прямо на пляже под звездами.
Номер отеля украсят цветами и лепестками роз; также предоставляются услуги фотографа и видеооператора.
Все это приключение стоит около 700 долларов — то есть приблизительно 50 тысяч рублей.
Кстати, количество подобных «бракосочетаний» не ограничено.
Есть пары, которые заказывают церемонию ежегодно, когда приезжают отдыхать на острова, сделав ее доброй семейной традицией.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео с Нового года на Мальдивах. На кадрах она идет с полузакрытыми глазами и падает в бассейн.
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
Комментарии
Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
00:53
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
Пожары
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
04:16
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение