Свадебный обряд Бузовой и Манукяна обошелся недорого 

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Свадебный обряд на Мальдивах , безусловно не имеет никакой юридической силы, это всего лишь мини-карнавал для влюбленных.

Причем, как рассказывает «Комсомольская правда», по доступной в целом цене.

Такую церемонию предлагают почти все отели на островах.

Сценарий тоже приблизительно одинаков — торжественная церемония проходит на пляже, под украшенной цветами аркой.

Присутствуют жених, невеста и несколько служащих отеля.

Музыкальный фон и экзотический колорит создают барабанщики боду-беру. Пара под аркой, которая символизирует алтарь, обменивается клятвами в любви и по желанию — кольцами.

Представитель отеля вручает «молодоженам» сертификат, в котором они объявляются мужем и женой.

После церемонии можно покататься на традиционной мальдивской лодочке «дони», а затем отправиться на романтический ужин — столик накроют прямо на пляже под звездами.

Номер отеля украсят цветами и лепестками роз; также предоставляются услуги фотографа и видеооператора.

Все это приключение стоит около 700 долларов — то есть приблизительно 50 тысяч рублей.

Кстати, количество подобных «бракосочетаний» не ограничено.

Есть пары, которые заказывают церемонию ежегодно, когда приезжают отдыхать на острова, сделав ее доброй семейной традицией.