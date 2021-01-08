Фанаты не узнали мужа Саши Савельевой 

Участница группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала видео в Instagram, на котором подписчики не сразу узнали мужа певицы Кирилла Сафонова

На записи, сделанной во время прогулки, Савельева и Сафонов поздравляют поклонников с Новым годом и Рождеством.

«С Новым годом! С Новым годом», — произносит актер не своим голосом.

Кроме того, у Сафонова на видео рыжая борода и усы.

«Ой, я подумала это другой уже мужчина. Не узнала», «А голос-то зачет», «Как змея шипит», «С усами не узнала. Без усов лучше. Но все же обожаю вашу пару», — написали Савельевой в комментариях.

Как сообщал «Рамблер», актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева поженились в 2010 году. В 2019 году у пары родился сын Леон.