Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Фанаты не узнали мужа Саши Савельевой 

Вероника Полынина 58 минут назад
Фанаты не узнали мужа Саши Савельевой
Фото: ТАСС
Участница группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала видео в Instagram, на котором подписчики не сразу узнали мужа певицы Кирилла Сафонова.
На записи, сделанной во время прогулки, Савельева и Сафонов поздравляют поклонников с Новым годом и Рождеством.

«С Новым годом! С Новым годом», — произносит актер не своим голосом.

Кроме того, у Сафонова на видео рыжая борода и усы.

«Ой, я подумала это другой уже мужчина. Не узнала», «А голос-то зачет», «Как змея шипит», «С усами не узнала. Без усов лучше. Но все же обожаю вашу пару», — написали Савельевой в комментариях.

Как сообщал «Рамблер», актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева поженились в 2010 году. В 2019 году у пары родился сын Леон.
Видео дня. Реакция соцсетей на штурм Капитолия в США
Шоу-бизнес , Кирилл Сафонов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
00:53
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
Пожары
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
04:16
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
00:13
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
Происшествия
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
00:19
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
Происшествия
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
00:12
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
Происшествия
Новое обращение Трампа сняли на видео
01:51
Новое обращение Трампа сняли на видео
Политика США
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
00:46
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
Происшествия
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
00:14
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
Происшествия
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
01:03
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
Происшествия
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
01:06
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение