Экс-жену Джигарханяна заподозрили в новом романе

Подписчики Виталины Цымбалюк-Романовской в Instagram предположили, что бывшая жена Армена Джигарханяна обзавелась новым возлюбленным. Поводом для смелой версии стало фото с отдыха пианистки в Краснодаре

На снимке, опубликованном 7 января Цымбалюк-Романовская изображена сидящей на каменистом морском побережье. Фото сделано на фоне красивого заката, пианистка при этом мило улыбается.

«Краски мира прекрасны. Самое невероятное Рождество в моей жизни», — написала она в посте (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики экс-супруги Джигарханяна озадачились вопросом, кто мог сделать фотографию, намекая, что это мог бы оказаться, например, её новый возлюбленный.

«Виталина, кто вам помогает в создании этих красок?» — поинтересовалась пользователь под ником dubovskaia_irina.

Пианистка написала, что «Господь Бог». По данным издания News.ru , другие подписчики напрямую спросили у Цымбалюк-Романовской, кто автор снимка, но она так и не ответила. При этом многие пользователи сошлись во мнении, что пианистка выглядит счастливой, а в последнее время заметно похорошела, что может быть еще одним аргументом в пользу, того, что она снова влюбилась.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали снимки предполагаемого нового ухажёра певицы Лолиты. В настоящее время артистка находится на отдыхе в Дубае и, по всей видимости, не одна. Постояльцы престижного отеля, в котором остановилась певица увидели ее в компании неизвестного мужчины. Парочка сначала мило ворковала в холле гостиницы, затем отправилась на пляж, где их смогли сфотографировать. На снимках видно, что влюбленные изучают что-то в смартфоне, смеются и мило держатся за руки. Случайные очевидцы отметили, что Лолита не стремилась скрыть свои новые отношения, но и не выставляла их напоказ. Говоря о ее новом ухажере, авторы фото предположили, что он иностранец, поскольку по-русски он разговаривал с сильным акцентом.