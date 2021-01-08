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Ширвиндт-младший отреагировал на обвинения отца в наглости 

Павел Тиунов 1 час назад
Ширвиндт-младший отреагировал на обвинения отца в наглости
Фото: РИА Новости
Михаил Ширвиндт в интервью изданию Starhit прокомментировал слова своего отца актера Александр Ширвиндта о том, что он «наглый» и «нахальный». Телеведущий, оправдываясь, заявил, что не видит в этом ничего плохого, поскольку «жизнь одна».
Весной 2020 года у Михаила Ширвиндта родился маленький сын. Примерно в то же время дочь телеведущего от предыдущего брака родила близнецов. Таким образом Ширвидндт-младший стал и отцом и дедушкой одновременно. Его отец актер Александр Ширвиндт. Комментируя ситуацию, заявил, что в неспокойное время пандемии нужно иметь «наглость, смелось, нахальство и чувство юмора», чтобы обзавестись тремя детьми одновременно.
Михаил Ширвиндт отреагировал на заявление родителя, подчеркнув, что в жизни в принципе не стоит ничего бояться. По его словам, нужно смело идти вперед несмотря на обстоятельства. В этом человеку могут помочь юмор и самоирония.

«Другой жизни уже не будет», — пояснил телеведущий.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 86-летний Александр Ширвиндт заявил, что перенес COVID-19 с диагнозом вирусная пневмония. Актер проходил лечение в больнице, в середине декабря его выписали. При этом артист шутит, что до сих пор не знает, смог ли окончательно победить болезнь. В свою очередь сын Александра Ширвиндта Михаил отметил, что пока тот выздоравливал, он начал торговать его антителами. В ответ Ширвиндт-старший попросил сына «не продешевить».
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Шоу-бизнес , Михаил Ширвиндт , Александр Ширвиндт
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