Ширвиндт-младший отреагировал на обвинения отца в наглости 

Весной 2020 года у Михаила Ширвиндта родился маленький сын. Примерно в то же время дочь телеведущего от предыдущего брака родила близнецов. Таким образом Ширвидндт-младший стал и отцом и дедушкой одновременно. Его отец актер Александр Ширвиндт. Комментируя ситуацию, заявил, что в неспокойное время пандемии нужно иметь «наглость, смелось, нахальство и чувство юмора», чтобы обзавестись тремя детьми одновременно.

Михаил Ширвиндт отреагировал на заявление родителя, подчеркнув, что в жизни в принципе не стоит ничего бояться. По его словам, нужно смело идти вперед несмотря на обстоятельства. В этом человеку могут помочь юмор и самоирония.

«Другой жизни уже не будет», — пояснил телеведущий.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 86-летний Александр Ширвиндт заявил, что перенес COVID-19 с диагнозом вирусная пневмония. Актер проходил лечение в больнице, в середине декабря его выписали. При этом артист шутит, что до сих пор не знает, смог ли окончательно победить болезнь. В свою очередь сын Александра Ширвиндта Михаил отметил, что пока тот выздоравливал, он начал торговать его антителами. В ответ Ширвиндт-старший попросил сына «не продешевить».