Барановская уже переехала из московской квартиры в загородный дом вместе со своими тремя детьми. Журналисты отмечают, что телеведущая решилась на покупку дорогой недвижимости, побывав в закрытом поселке в гостях у друзей. В итоге в 2020 году она стала обладательницей готового двухэтажного коттеджа и приусадебного участка.

В особняке просторно: у каждого своя отдельная комната, большая гостиная, кухня, комнаты для гостей, высокие потолки и панорамные окна на первом этаже. Во дворе — детская площадка. Точная стоимость особняка не известна, однако риэлторы отмечают, что похожие дома в поселке стоят около 74 миллионов рублей.

Доходы Барановской за прошлый год, отмечает издание, даже превышают указанную сумму. Кроме работы на телевидении экс-супруга футболиста Андрея Аршавина участвует в рекламных кампаниях известных брендов, а также активно ведет корпоративные мероприятия.