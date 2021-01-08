Телеведущая Юлия Барановская приобрела двухэтажный коттедж в деревне Раздоры на Рублёво-Успенском шоссе, сообщает «Комсомольская правда». Сумма сделки оценивается в 1 миллион долларов.
Барановская уже переехала из московской квартиры в загородный дом вместе со своими тремя детьми. Журналисты отмечают, что телеведущая решилась на покупку дорогой недвижимости, побывав в закрытом поселке в гостях у друзей. В итоге в 2020 году она стала обладательницей готового двухэтажного коттеджа и приусадебного участка.
В особняке просторно: у каждого своя отдельная комната, большая гостиная, кухня, комнаты для гостей, высокие потолки и панорамные окна на первом этаже. Во дворе — детская площадка. Точная стоимость особняка не известна, однако риэлторы отмечают, что похожие дома в поселке стоят около 74 миллионов рублей.
Доходы Барановской за прошлый год, отмечает издание, даже превышают указанную сумму. Кроме работы на телевидении экс-супруга футболиста Андрея Аршавина участвует в рекламных кампаниях известных брендов, а также активно ведет корпоративные мероприятия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты рассказали о новой квартире на Садовнической набережной, которую приобрела актриса Лариса Гузеева. По оценкам экспертов, роскошные апартаменты площадью около 177 квадратных метров на рынке оцениваются в сумму от 70 до 90 миллионов рублей. Новость вызвала негодование со стороны подписчиков актрисы в Instagram, которые выразили недоумение, как она смогла заработать такие деньги, сомневаясь, что зарплата на телевидении настолько высока. Критика оказалась настолько яростной, что телеведущая была вынуждена ограничить возможность комментирования постов на своей странице.