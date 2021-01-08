Муза Лагерфельда Стелла Теннант покончила с собой

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Как писал «Рамблер», члены семьи Теннант назвали ее уход внезапным, а в полиции заявили об отсутствии подозрительных обстоятельств вокруг смерти модели.

Отмечалось, что модель скончалась через несколько дней после своего 50-летия.

Позже члены семьи Теннант рассказали Tha Daily Telegraph, что она «некоторое о время болела».

«Мы в отчаянии из-за того, что она не могла продолжать жить, несмотря на любовь близких», — отметил один из родственников.

Собеседники газеты призвали «повысить осведомленность о психическом здоровье» в обществе.

Теннант родилась в семье британских аристократов (внучка 11-го герцога Девонширского Эндрю Кавендиша и Деборы Митфорд). До модельной карьеры она училась в Винчестерской школе искусств и собиралась стать скульптором.

Она прославилась в 1993 году, когда в возрасте 22 лет сфотографировалась для британского Vogue. После этого она работала со множеством дизайнеров и модных домов, включая Александра Маккуина , Кельвина Кляйна, Жан-Поля Готье и Burberry.

В 1999 году она вышла замуж за французского фотографа Дэвида Ласнета. В их браке родилось четверо детей.

Дом моды Versace опубликовал пост, посвященный Теннант.