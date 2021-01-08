Как писал «Рамблер», 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов, в ходе беспорядок погибли и пострадали люди.

Позже основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трамп будет заблокирован в Facebook и Instagram в ближайшие две недели — до окончания срока его полномочий. Цукерберг заявил, что Трамп использовал соцсети «для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства».

После этого Трамп опубликовал обращение в Twitter, в котором признал, что не смог добиться пересмотра результатов выборов. Также он осудил случившееся в Капитолии, назвав ворвавшихся туда людей «осквернителями основ американской демократии».

«Я не фанат Трампа. Но то, что творит Твиттер и Фейсбук блокируя сообщения Трампа -это за гранью добра и зла. Это самый настоящий роскомнадзор в действии. Только еще страшнее», — так прокомментировала действия соцсетей Собчак (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По ее мнению, это страшнее, так как решения о блокировке в соцсетях нельзя нигде оспорить, а частная корпорация «подруливает интересам одной из политических сил».

«И для меня именно это является настоящей катастрофой а не люди с рогами в Капитолии. Они-то уйдут. А вот привычка продвигать тех кто угоден, и блокировать тех, кто не нравится-вот это настоящая цензура», — подчеркнула она.

Собчак заявила, что посты Трампа содержали его личное мнение, а призывов к насилию в них не было.