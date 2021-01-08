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Москва

Садальский рассказал о семейной трагедии Нины Сазоновой 

Павел Тиунов 2 часа назад
Садальский рассказал, как Нину Сазонову избил до полусмерти сын
Фото: Кадр из фильма "Простая история"
В ночь на Новый год Народную артистку СССР Нину Сазонову избил родной сын, написал на своей странице в Instagram актер Станислав Садальский. О трагедии в семье актрисы он рассказал в день ее рождения.
Инцидент произошел в 2002 году. Сын Сазоновой Михаил избил мать до полусмерти. Пожилая артистка потеряла сознание. Мужчина, испугавшись, что убил родительницу покончил с собой, выбросившись из окна. Актрису в тяжелом состоянии госпитализировали.

«Милиция хотела возбудить уголовное дело, но Сазонова отказалась написать заявление на своего любимого Мишу», — написал Садальский (орфография т пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Впоследствии Сазонова пришла в себя, но начисто потеряла память. Садальский отметил, что навещал народную артистку в больнице и приводил с собой «мальчика-гармониста», чтобы развлечь Сазонову.

«Старые песни — "Вальсок", "Стою на полустаночке", она помнила еще два года, вплоть до самой смерти», — добавил актер.

Садальский назвал Сазонову «удивительной, природной, земной и любимой актрисой». Она, по его словам, «не бегала по пробам» и долгое время отказывалась от киноролей в пользу работы в театре. После того, как Сазонова стала популярной, снявшись в фильмах «Живет такой парень», «Зигзаг удачи», ей мешками начали приходить письма. Поклонники полностью отождествляли актрису с ее героинями, веря, что на экране она проживала свои роли.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Нина Сазонова , Станислав Садальский
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