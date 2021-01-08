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Муцениеце резко отреагировала на страстное фото Карпович с Прилучным 

News.ru 36 минут назад
Муцениеце резко отреагировала на фото Карпович с Прилучным
Фото: Instagram
Актриса Агата Муцениеце в своём Instagram отреагировала на страстное фото с её бывшим мужем Павлом Прилучным, которое опубликовала Мирослава Карпович.
Муцениеце поздравила подписчиков с Рождеством, однако в тексте поздравления подписчики явно увидели намёки на то, что актриса осуждает публикацию фото Карпович с Прилучным.

Я — не играю, не манипулирую, не доигрываю! Никогда не пользуюсь вашим интересом ко мне — во благо, только тогда, когда знаю, что подарю вам больше, — написала она.

В этих словах подписчики увидели намёк на то, что Карпович, которую некоторые называют разлучницей в семье Муцениеце и Прилучного, эксплуатирует интерес публики к её бывшему мужу, разводу с ним и создаёт ажиотаж, публикуя неоднозначные фотографии с ним.

Время всегда всё распределяет! Я рада тому, как всё распределилось. Какой же Бог крутой судья, — написала Муцениеце.

Напомним, ранее Карпович опубликовала в Instagram чёрно-белую фотографию, на которой её страстно обнимает Павел Прилучный. Кадр был сделан на репетиции спектакля, в котором играют Карпович и Прилучный.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Агата Муцениеце дала понять, что у неё завязался новый роман после расставания с Павлом Прилучным. Но замуж при этом звезда «Закрытой школы» не торопится.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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