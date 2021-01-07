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В сети предполагают, что Уэст изменял Кардашьян с мужчиной 

Ирина Лебедева 1 час назад
В сети предполагают, что Уэст изменял Кардашьян с мужчиной
Фото: Twitter
О разводе Ким Кардашьям с Канье Уэстом пишут много и давно. В качестве причины расторжения брака назывались и развившееся со временем несходство характеров, и президентские амбиции Канье, и даже его психическая нестабильность. Однако со временем все чаще и громче звучит версия о том, что Ким не пережила измены супруга — тот затеял интрижку с мужчиной.
Называют и имя якобы партнера Уэста. Это, как пишет lenta.ru, 35-летний Джеффри Стар — открытый гей, владелец компании Jeffree Star Cosmetics. Он также певец, музыкант и блогер.
Сам Джеффри отреагировал на слухи постом в Твиттере. Он сообщил, что собирается на воскресную службу в церковь. Это понятная местному контингенту шутка— намек на то, что американский рэпер Канье Уэст принял участие в воскресной службе в Хьюстоне, штат Техас, и это мероприятие побило рекорды по онлайн-просмотрам.
Как ранее сообщал «Рамблер», слухи о разладе в семье рэпера Канье Уэста и звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян обсуждаются не первый месяц. Однако наконец зарубежные СМИ сообщили о том, что решение развестись супруги уже приняли, а Ким даже успела нанять адвоката. Консультирует звезду Лора Вассер, известная по бракоразводным процессам американских знаменитостей.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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Шоу-бизнес , Лора Вассер , Ким Кардашьян , Lenta.ru
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