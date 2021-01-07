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Сафронов прокомментировал скандал со взяткой на «Битве экстрасенсов» 

Мария Иванова 38 минут назад
Сафронов прокомментировал скандал со взяткой на «Битве экстрасенсов»
Фото: РИА Новости
Иллюзионист, телеведущий Сергей Сафронов заявил, что не брал взяток от потенциальной участницы «Битвы экстрасенсов»: по его словам, он преподавал ей актерское мастерство. Об этом он рассказал в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!».
Как сообщал «Рамблер», ранее претендентка на участие в «Битве экстрасенсов» Алина Вердиш опубликовала видео, в котором заявила, что ведущий помогал ей проходить испытания за деньги и обманул ее.
По словам Сафронова, у него есть гражданско-правовой договор об оказании услуг, заключенный с Вердиш.

«Этот договор мною будет отправлен в суд. Этот договор подтверждает урегулирование наших отношений с ней, то есть даже не с ней, а с ее супругом», — заявил телеведущий.

Он подчеркнул, что обвинения в мошенничестве к нему «неприменимы».

«Услуги мои заключались в том, что я занимался с ней актерским мастерством, мы занимались пять месяцев, с мая по сентябрь, и по данному договору не было с ее стороны никаких претензий ни в устной, ни в письменной форме», — подчеркнул Сафронов.

Опубликованные Вердиш аудиозаписи он назвал выгодной ей нарезкой фраз.
Сафронов добавил, что занятия с Вердиш были его первым подобным опытом во время работы в «Битве экстрасенсов».

«Я жалею, что давно не ушел из этого проекта, меня братья давно уговаривали, много лет уже», — подчеркнул Сафронов.

Он отметил, что считал проект своим детищем и бросать его было жалко.
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Шоу-бизнес , Сергей Сафронов
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