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Москва

Собчак обвинили в рекламе китайских подделок 

Мария Иванова 51 минуту назад
Собчак рекламирует китайские подделки
Фото: РИА Новости
Telegram-канал «Коленки Муравиной» раскритиковал ролик с рекламой китайской мебели на YouTube-канале Ксении Собчак. В ролике журналистка предлагает купить в Китае диван за 200 тысяч рублей, который в России стоит 800 тысяч.

«Всего за 200 косарей привезут *** фейк Минотти из Китая. Ждём интервью Собчак с Аксеновым с рекламой палёных сумок Эрмес», — написала автор канала (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Собчак в ответ заявила, что подделкой эту мебель не считает.

«Для лохов разьясняю еще раз: подделка -это когда условная Ксения Бородина рекламирует «биркин» как настоящий, и при этом «как на настоящем» биркине написано заветное hermes. Дизайн же -вещь не патентуемая», — подчеркнула она.

Собчак привела в пример одежду из масс-маркета, которая давно и успешно копирует коллекции люксовых брендов.

«Если в Китае «вдохновились» и сделали похожее-так слава богу, что люди перестанут ковер на стену вешать и спать на раскладном клетчатом диване», — заключила она.

Как писал «Рамблер», ранее Собчак раскритиковали за рекламу с отсылкой к ее задержанию: журналистка сходила на пикет в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова, а затем использовала это для рекламы доставки продуктов. В соцсетях журналистку обвинили в стремлении заработать и пропиариться на событиях, к которым стоит относиться серьезно.
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Шоу-бизнес , Иван Сафронов , Ксения Собчак , Ксения Бородина
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