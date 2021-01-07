Собчак рекламирует китайские подделки

Telegram-канал «Коленки Муравиной» раскритиковал ролик с рекламой китайской мебели на YouTube-канале Ксении Собчак. В ролике журналистка предлагает купить в Китае диван за 200 тысяч рублей, который в России стоит 800 тысяч.
«Всего за 200 косарей привезут *** фейк Минотти из Китая. Ждём интервью Собчак с Аксеновым с рекламой палёных сумок Эрмес», — написала автор канала (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Собчак в ответ заявила, что подделкой эту мебель не считает.
«Для лохов разьясняю еще раз: подделка -это когда условная Ксения Бородина рекламирует «биркин» как настоящий, и при этом «как на настоящем» биркине написано заветное hermes. Дизайн же -вещь не патентуемая», — подчеркнула она.
Собчак привела в пример одежду из масс-маркета, которая давно и успешно копирует коллекции люксовых брендов.
«Если в Китае «вдохновились» и сделали похожее-так слава богу, что люди перестанут ковер на стену вешать и спать на раскладном клетчатом диване», — заключила она.
Как писал «Рамблер», ранее Собчак раскритиковали за рекламу с отсылкой к ее задержанию: журналистка сходила на пикет в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова, а затем использовала это для рекламы доставки продуктов. В соцсетях журналистку обвинили в стремлении заработать и пропиариться на событиях, к которым стоит относиться серьезно.