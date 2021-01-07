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Грузинскую балерину затравили за переезд в Россию 

Мария Иванова 48 минут назад
Балерину в Грузии затравили за согласие работать в России
Фото: Pixabay.com
Издание «Взгляд» рассказало, что грузинскую балерину Нино Ананиашвили раскритиковали на родине за согласие возглавить балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета.
Грузинский политолог Гиа Абашидзе предложил «почувствовать разницу»: учредитель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили стал кавалером французского Ордена Почетного Легиона, тогда как Ананиашвили «переселяется в Новосибирск».
Священнослужитель Тамаз Ломидзе предупредил артистку о «божьем наказании», отмечает «Взгляд».
«И Господь не поможет таким, которые отказываются от чести и танцуют при дворе врага. Пусть Бог образумит их», — заявил он.
Сама Ананиашвили заявила, что «искусство не должно быть настолько политизированным».

«У нас была война с Германией, тысячи наших граждан погибли, но мы дружим с ними сегодня», — отметила она.

Балерина объяснила, что согласилась на предложение россиян из-за пандемии: у балетных артистов в Тбилиси возникли большие проблемы, в марте будет уже год, как они не выступают.
Ананиашвили отметила, что останется руководителем балетной труппы Тбилисского государственного театра оперы и балета. Работа в России не помешает ей заниматься балетом в Грузии, именно поэтому она выбрала Новосибирск, а другие предложения, в том числе поступавшие из США, отклонила.
Решение Ананиашвили сравнили с позицией другой грузинской знаменитости, актера Вахтанга Кикабидзе. Как писал «Рамблер», ранее он рассказал, что с 2008 года не был ни в одном российском городе.
По словам актера, ему поступает множество приглашений приехать в Россию, но он примет их, только если политика страны изменится. Он назвал Россию красивой и хлебосольной страной, населенной замечательными людьми, но посетовал, что политики этой страны продолжают «играться в завоевателей».
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Шоу-бизнес , Вахтанг Кикабидзе , Деловая газета "Взгляд"
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