Балерину в Грузии затравили за согласие работать в России

Издание «Взгляд» рассказало, что грузинскую балерину Нино Ананиашвили раскритиковали на родине за согласие возглавить балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета.

Грузинский политолог Гиа Абашидзе предложил «почувствовать разницу»: учредитель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили стал кавалером французского Ордена Почетного Легиона, тогда как Ананиашвили «переселяется в Новосибирск».

Священнослужитель Тамаз Ломидзе предупредил артистку о «божьем наказании», отмечает «Взгляд».

«И Господь не поможет таким, которые отказываются от чести и танцуют при дворе врага. Пусть Бог образумит их», — заявил он.

Сама Ананиашвили заявила , что «искусство не должно быть настолько политизированным».

«У нас была война с Германией, тысячи наших граждан погибли, но мы дружим с ними сегодня», — отметила она.

Балерина объяснила, что согласилась на предложение россиян из-за пандемии: у балетных артистов в Тбилиси возникли большие проблемы, в марте будет уже год, как они не выступают.

Ананиашвили отметила, что останется руководителем балетной труппы Тбилисского государственного театра оперы и балета. Работа в России не помешает ей заниматься балетом в Грузии, именно поэтому она выбрала Новосибирск, а другие предложения, в том числе поступавшие из США, отклонила.

Решение Ананиашвили сравнили с позицией другой грузинской знаменитости, актера Вахтанга Кикабидзе . Как писал «Рамблер», ранее он рассказал, что с 2008 года не был ни в одном российском городе.

По словам актера, ему поступает множество приглашений приехать в Россию, но он примет их, только если политика страны изменится. Он назвал Россию красивой и хлебосольной страной, населенной замечательными людьми, но посетовал, что политики этой страны продолжают «играться в завоевателей».