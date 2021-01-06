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Москва

Юморист «Аншлага» поддержал Лозу в критике Петросяна 

Павел Тиунов 1 час назад
Юморист «Аншлага» поддержал Лозу в критике Петросяна
Фото: РИА Новости
Юморист Владимир Моисенко встал на защиту певца Юрия Лозы, раскритиковавшего Евгения Петросяна за «воровство» шуток из интернета, сообщает «Пятый канал». Он признал, что если юмористические программы снимаются «потоком», то их «деградация» неизбежна.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лоза уличил Петросяна в том, что он в одной из новогодних программ с листа шутки, распространенные в интернете. Певец назвал сложившуюся ситуацию «смехоямой» и пожалел создателей «якобы ржачных шоу», которые «пытаются выдавить воду из камня».
Моисеенко, комментируя ситуацию, напомнил, что придумать шутку самому совсем не просто. По его словам, хороший юмор — это «штучный товар», и он не может идти «потоком» по желанию продюсеров телевизионных шоу. Авторы в этой ситуации вынуждены «лепить из того, что было», добавил юморист.

«Нет ничего удивительного в том, что происходит деградация потоковой истории», — заявил Моисеенко.

Он также отметил, что знает Лозу лично, поскольку в 2009 году певец пробовал себя на юмористическом поприще. Автор хита «Плот» написал скетч о победе норвежца Александра Рыбака на «Евровидении». Миниатюра, по словам юмориста, зашла на «ура», но ничего более Лоза писать не стал.
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Шоу-бизнес , Александр Рыбак , Евгений Петросян
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