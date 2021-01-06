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Новый ухажёр Лолиты «засветился» в Дубае 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Новый ухажёр Лолиты «засветился» в Дубае
Фото: РИА Новости
Издание «Дни.ру» публиковало фотографии из Дубая, на которых певица Лолита Милявская изображена в компании неизвестного мужчины. На снимках пара нежно держится за руки.
Слухи о том, что Лолита обзавелась новым возлюбленным, ходят уже давно. Впервые о появлении ухажёра после расставания с пятым по счету мужем Дмитрием Ивановым артистка заикнулась в ноябре 2019 ода. Певица тогда лишь отметила, что «молодой человек — приятный и состоятельный». Позже стало известно, что избраннику 57-летней артистки 49 лет. Больше о нем ничего не известно.
В настоящее время Лолита находится на отдыхе в Дубае и, по всей видимости, не одна. Постояльцы престижного отеля, в котором остановилась певица увидели ее в компании неизвестного мужчины. Парочка сначала мило ворковала в холле гостиницы, затем отправилась на пляж, где их смогли сфотографировать. На снимках видно, что влюбленные изучают что-то в смартфоне, смеются и мило держатся за руки.

«Судя по всему, артистка с ним счастлива», — говорится в статье.

Случайные очевидцы отметили, что Лолита не стремилась скрыть свои новые отношения, но и не выставляла их напоказ. Говоря о ее новом ухажере, авторы фото предположили, что он иностранец, поскольку по-русски он разговаривал с сильным акцентом.
Ранее, как сообщал «Рамблер», запечатлела на видео поцелуй с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Оказалось, что артисты знакомы. Немца россиянка даже называет своим братом и человеком, спасшим ей жизнь. 2019 году в Баку на музыкальном фестивале «Жара» Линдеманн остановил Милявскую от необдуманного поступка, когда она нетрезвая собиралась вылезти из бассейна через электрические провода. Встреча артистов состоялась в Дубае в начале 2020 года. На видео Лолита чмокнула Линдеманна в щеку.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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