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У Прилучного появились проблемы с мимикой 

Павел Тиунов 50 минут назад
У Прилучного появились проблемы с мимикой
Фото: ТАСС
В драке с хозяином калининградского ночного клуба Павлу Прилучному задели лицевой нерв актера, сообщает «Комсомольская правда». В результате у артиста появились проблемы с мимикой, и изменилась внешность.
Внимание журналистов и поклонников привлекла фотография, которую на своей странице в Instagram опубликовала актриса Любовь Аксёнова. На снимке она изображена вместе с Прилучным, который старается улыбаться. При этом улыбка артиста явно ассиметрична, на нижней губе заметен шрам.
Источники «КП» сообщили журналистам, что в потасовке с владельцем ночного клуба «Завод» в Калининграде Прилучному выбили челюсть, сломали лицевую кость и повредили лицевой нерв. Актеру понадобилась пластическая операция, но хирурги вернуть артисту первоначальную внешность не смогли. Знакомые с ситуацией коллеги Прилучного заявили, что актеру необходима длительная реабилитация, лечение и физиотерапия. В тусовке поговаривают, что из-за проблем артиста с мимикой возможно будет переписан сценарий очередного фильма «Мажор», в котором он играет главную роль.
Ранее, как сообщал «Рамблер», владелец калининградского ночного клуба «Завод» Владимир Семёнов рассказал об инциденте с Павлом Прилучным. По его словам, актер сам попросил показать ему спортивный зал на втором этаже заведения и предложил хозяину клуба устроить спарринг. При этом Прилучный, по словам бизнесмена, настоял на бое без боксерских перчаток, чтобы было «как на улице». Семенов ответил отказом, но актер уже принял боксерскую стойку и начал «прыгать, имитируя боевые приемы». Артист несколько раз попытался ударить соперника в область головы, но все что ему удалось — попасть в плечо.
Предприниматель уверяет, что ударил актера всего один раз. Удар оказался настолько сильным, что у Прилучного пошла кровь из носа и изо рта, появилась гематома. Его увезли в больницу, где он отказался от медицинской помощи и улетел в Москву, резюмировал бизнесмен. Впоследствии калининградская полиция возбудила уголовное дело из-за избиения Павла Прилучного. Владимира Семёнова обвинили в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Семенов , Любовь Аксенова , Комсомольская правда
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