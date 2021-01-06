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Страсть в глазах: Карпович показала совместное фото с Прилучным 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Страсть в глазах: Карпович показала фото с Прилучным
Фото: globallookpress.com
После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный закрутил роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Летом они вместе побывали на отдыхе в Сочи, а сейчас живут под одной крышей. Правда, осенью прошлого года появились слухи о том, что главный «мажор» страны ушел от 34-летней актрисы, после чего она решила кардинально изменить имидж и стала блондинкой.
Однако Мирослава дала понять, что у них все прекрасно, опубликовав в Instagram совместное фото. Хотя этот кадр был сделан во время спектакля, в котором задействованы оба, сыграть такую страсть в глазах весьма сложно, посчитали фанаты актеров.

«Красивые! Вы шикарны, Мир! Вы невероятные!», — писали пользователи Сети.

Накануне стало известно, что у Прилучного поврежден лицевой нерв. Напомним, что в декабре
Павел подрался в ночном клубе Калининграда, после чего ему потребовалась не просто медицинская помощь, а операция. Врачи сделали все возможное, но актеру еще предстоит пройти долгий процесс реабилитации. Смотрите также:
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Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Краснодарский Край , Сочи
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