Страсть в глазах: Карпович показала фото с Прилучным

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Однако Мирослава дала понять, что у них все прекрасно, опубликовав в Instagram совместное фото. Хотя этот кадр был сделан во время спектакля, в котором задействованы оба, сыграть такую страсть в глазах весьма сложно, посчитали фанаты актеров.

«Красивые! Вы шикарны, Мир! Вы невероятные!», — писали пользователи Сети.

Накануне стало известно, что у Прилучного поврежден лицевой нерв. Напомним, что в декабре