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Москва

Стеклов упал на колени перед вдовой Коренева 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Актер Владимир Стеклов проводил в последний путь своего друга «Ихтиандра» Владимира Коренева, скончавшегося от коронавируса. На церемонии прощания он опустился на колени перед вдовой, пишет издание «Собеседник».
Как сообщал «Рамблер», 2 января стало известно о смерти 80-летнего Владимира Коренева, получившего известность благодаря роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Народный артист России скончался из-за коронавируса.
5 января на сцене театра «Станиславский» прошла церемония прощания с артистом. Его друг Владимир Стеклов низко поклонился у гроба и возложил цветы, а затем упал на колени перед вдовой Владимира Коренева, отмечает «Собеседник».

«Думаю, в небесном театре для него уготована главная роль. Хорошо, что он ушел раньше супруги, что она его проводила в последний путь. Володя не смог бы пережить ее потерю», — рассказал позднее Стеклов журналистам.

Ранее дочь звезды фильма «Человек-амфибия» Ирина Коренева заявила журналистам, что не собирается осуждать отца за возможные романы на стороне и «бросать в него камень». Она отметила, что для отца всю жизнь была важна семья.
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Шоу-бизнес , Видео , Ирина Коренева , Владимир Коренев , Владимир Стеклов , ИД "Собеседник"
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