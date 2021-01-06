Актер Владимир Стеклов проводил в последний путь своего друга «Ихтиандра» Владимира Коренева, скончавшегося от коронавируса. На церемонии прощания он опустился на колени перед вдовой, пишет издание «Собеседник».
Как сообщал «Рамблер», 2 января стало известно о смерти 80-летнего Владимира Коренева, получившего известность благодаря роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Народный артист России скончался из-за коронавируса.
5 января на сцене театра «Станиславский» прошла церемония прощания с артистом. Его друг Владимир Стеклов низко поклонился у гроба и возложил цветы, а затем упал на колени перед вдовой Владимира Коренева, отмечает «Собеседник».
«Думаю, в небесном театре для него уготована главная роль. Хорошо, что он ушел раньше супруги, что она его проводила в последний путь. Володя не смог бы пережить ее потерю», — рассказал позднее Стеклов журналистам.
Ранее дочь звезды фильма «Человек-амфибия» Ирина Коренева заявила журналистам, что не собирается осуждать отца за возможные романы на стороне и «бросать в него камень». Она отметила, что для отца всю жизнь была важна семья.