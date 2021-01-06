Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Деревянко рассказал, как смог вылететь из России на отдых 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Актер Павел Деревянко рассказал в соцсетях, что смог вылететь из России на Мальдивы благодаря высокопоставленным друзьям. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Рамблер» писал, что ранее, приехав в аэропорт со старшей дочерью, Деревянко выяснил, что не может сесть в самолет из-за неоплаченного транспортного налога в 59 тысяч рублей и двух штрафов на сумму 2,5 тысячи рублей. Сам артист при этом заявил, что машины у него нет уже полтора года.
Позднее в «сторис» в Instagram Деревянко поблагодарил «друзей и товарищей», которые «порешали вопросы». Актер заявил, что за сутки ограничения, не позволявшие ему покинуть стану, были сняты.
При этом Деревянко отметил, что у ситуации две стороны — хорошая и плохая, и для него все это «к счастью», пишет «МК».
Шоу-бизнес , Видео , Павел Деревянко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
00:29
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
00:28
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
Войска
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
00:40
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
Происшествия
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
00:55
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
Криминал
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
01:02
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
США
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
00:35
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
В мире
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
00:11
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
Общество
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
00:20
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
Происшествия
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
01:02
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
Пожары
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
01:48
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение