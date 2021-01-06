«Рамблер» писал, что ранее, приехав в аэропорт со старшей дочерью, Деревянко выяснил, что не может сесть в самолет из-за неоплаченного транспортного налога в 59 тысяч рублей и двух штрафов на сумму 2,5 тысячи рублей. Сам артист при этом заявил, что машины у него нет уже полтора года.

Позднее в «сторис» в Instagram Деревянко поблагодарил «друзей и товарищей», которые «порешали вопросы». Актер заявил, что за сутки ограничения, не позволявшие ему покинуть стану, были сняты.

При этом Деревянко отметил, что у ситуации две стороны — хорошая и плохая, и для него все это «к счастью», пишет «МК».