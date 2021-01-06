«Действия президента Дональда Трампа направлены на то, чтобы разрушить веру в выборы и выбросить в окно американские принципы, и должны быть встречены всеобщим осуждением со стороны всех политических лидеров, независимо от партии», — подчеркнул Арнольд Шварценеггер.