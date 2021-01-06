Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Продолжать глупо»: Шварценеггер осудил Трампа за попытки оспорить результаты выборов 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Действия президента США Дональда Трампа оспаривающего победу на выборах своего соперника Джо Байдена «подрывают веру» американцев в избирательную систему. Об этом в своей статье для The Economist заявил актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.
Как сообщал «Рамблер», 3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. Трамп оспаривал в суде результаты голосования в ряде штатов. Только 14 декабря коллегия выборщиков утвердила итоги выборов. Действующий глава государства получил 232 голоса, его соперник от Демократической партии Джо Байден — 306.
Бывший губернатор штата Калифорния заявил, что беспокоится за будущее США. Он отметил, что попытки Трампа пересчитать голоса были отклонены как избирательными комиссиями, так и судами и Минюстом США, а заявления о массовых фальсификациях не подтвердились.

«Действия президента Дональда Трампа направлены на то, чтобы разрушить веру в выборы и выбросить в окно американские принципы, и должны быть встречены всеобщим осуждением со стороны всех политических лидеров, независимо от партии», — подчеркнул Арнольд Шварценеггер.

Он призвал членов Республиканской партии признать результаты голосования и 6 января встать на сторону американских избирателей, поддержав их выбор.

«Нет никаких сомнений в том, кто одержал победу на выборах, и продолжать эти шарады глупо, безумно и зло», — уверен Шварценеггер.

Комментарии 32
Шоу-бизнес , Видео , Арнольд Шварценеггер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , Министерство юстиции США , The Economist
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
00:55
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
Криминал
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
01:02
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
Пожары
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
00:20
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
Происшествия
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
00:35
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
В мире
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
01:48
Водитель намотал джип на ограждение и завыл от отчаяния
Происшествия
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
00:17
Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео
Шоу-бизнес
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
00:29
«Лес из 18 светофоров» вырос на перекрестке города в РФ
Общество
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
00:05
Валерия показала, как сын встречает жену из роддома
Шоу-бизнес
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
01:03
Полицейские поймали пьяного Деда Мороза
Происшествия
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
00:22
Мэр города без одежды поздравил всех в прямом эфире
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение