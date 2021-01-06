Действия президента США Дональда Трампа оспаривающего победу на выборах своего соперника Джо Байдена «подрывают веру» американцев в избирательную систему. Об этом в своей статье для The Economist заявил актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.
Как сообщал «Рамблер», 3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. Трамп оспаривал в суде результаты голосования в ряде штатов. Только 14 декабря коллегия выборщиков утвердила итоги выборов. Действующий глава государства получил 232 голоса, его соперник от Демократической партии Джо Байден — 306.
Бывший губернатор штата Калифорния заявил, что беспокоится за будущее США. Он отметил, что попытки Трампа пересчитать голоса были отклонены как избирательными комиссиями, так и судами и Минюстом США, а заявления о массовых фальсификациях не подтвердились.
«Действия президента Дональда Трампа направлены на то, чтобы разрушить веру в выборы и выбросить в окно американские принципы, и должны быть встречены всеобщим осуждением со стороны всех политических лидеров, независимо от партии», — подчеркнул Арнольд Шварценеггер.
Он призвал членов Республиканской партии признать результаты голосования и 6 января встать на сторону американских избирателей, поддержав их выбор.
«Нет никаких сомнений в том, кто одержал победу на выборах, и продолжать эти шарады глупо, безумно и зло», — уверен Шварценеггер.