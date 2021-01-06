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СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись 

Вечерняя Москва и ещё 1 12 минут назад
Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
Фото: youtube.com
Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст решили расстаться.
Источники издания PageSix утверждают, что Кардашьян уже наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам для звезд шоу-бизнеса.

— Они это скрывают, но они это сделали, — уточнил собеседник портала.

Он рассказал, что рождественские праздники супруги провели раздельно, чтобы пожить отдельной жизнью и спокойно уладить все, чтобы расстаться и оформить развод.
Также другой источник в окружении рэпера заявил, что он считает все семейство Кардашьян и их реалити-шоу «невыносимым». Пара давно живет разными жизнями, у каждого свои проекты, и им неинтересны работы друг друга.
Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст женаты шесть лет, они воспитывают четверых детей.
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Шоу-бизнес , Лора Вассер , Ким Кардашьян
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