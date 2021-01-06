Церемонию вручения «Грэмми» перенесли 

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Церемония вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми", запланированная на 31 января, отложена из-за ситуации с коронавирусом , сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

По данным журнала, новая дата мероприятия пока неизвестна, однако, по словам источников, организаторы планируют провести церемонию в марте.

"Грэмми" вручается ежегодно и считается главной премией в музыкальном мире, она отмечает достижения в различных музыкальных жанрах как среди исполнителей, так и за продюсерскую работу.