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Церемонию вручения «Грэмми» перенесли 

РИА Новости 17 минут назад
Церемонию вручения «Грэмми» перенесли
Фото: © AP Photo / Charles Rex Arbogast
Церемония вручения премии Академии звукозаписи США "Грэмми", запланированная на 31 января, отложена из-за ситуации с коронавирусом, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.
По данным журнала, новая дата мероприятия пока неизвестна, однако, по словам источников, организаторы планируют провести церемонию в марте.
"Грэмми" вручается ежегодно и считается главной премией в музыкальном мире, она отмечает достижения в различных музыкальных жанрах как среди исполнителей, так и за продюсерскую работу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Шоу-бизнес , Rolling Stone
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