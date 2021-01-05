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Церемонию вручения Grammy перенесли 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Церемонию вручения Grammy перенесли
Фото: depositphotos.com
Национальная академия искусства и техники грамзаписи США перенесла церемонию вручения музыкальной премии Grammy на фоне тяжелой эпидемической ситуации в штате Калифорния. Об этом сообщил во вторник на своем сайте журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.
Изначально 63-ю церемонию вручения Grammy планировалось провести 31 января. Однако, по информации издания, на фоне усугубляющейся ситуации с распространением нового коронавируса в Калифорнии организаторы приняли решение перенести ее как минимум на месяц. Точная дата пока не называется, известно лишь, что церемонию планируется провести в марте.
В конце ноября организаторы огласили список претендентов на музыкальную премию в 84 номинациях. Лидером по числу номинаций стала американская певица Бейонсе, выдвинутая на премию в девяти категориях. По шесть номинаций получили певицы Дуа Липа, Тейлор Свифт и певец Родди Рич.
Российский пианист Даниил Трифонов назван одним из номинантов на Grammy в категории "Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки". Конкуренцию ему составит уроженец России, немецкий исполнитель Игорь Левит. В категории "Лучшая оперная запись" на премию в составе оркестра Il Pomo D'Oro претендует российский дирижер Максим Емельянычев.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Емельянычев , Даниил Трифонов , Игорь Левит , Нью-Йорк , США
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