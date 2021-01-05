Тарзан показал «страшное» фото после праздников 

Публикация появилась в соцсети 5 января. На фото Тарзан по традиции предстал обнаженным по пояс. При этом снимок был сделан в полутемном помещении, а источник света расположен таким образом, что лицо танцовщика кажется искаженным. Подписчики мужа Королевой нашли фото и забавным, и ужасающим одновременно.

«Если бы мы знали что это такое, мы бы знали что это такое, но мы не знаем что это такое», — припомнила популярный мем пользовательница под ником 8390.svetlana (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Что с лицом?!» — выразила недоумение kolumbina. a.

«Это породия на тарзана или просто фото неудачное?» — задалась вопросом rena_renazaharova.

«Ценю ваш юмор, Сергей! Мы, после праздников все так выглядим!» — заявила marinaloskutnik.

«Страшное фото», — подытожила volovaleriia.