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Москва

Тарзан показал «страшное» фото после праздников 

Павел Тиунов 55 минут назад
Тарзан показал «страшное» фото после праздников
Фото: Instagram
Стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал в Instagram фото, которое ввело в замешательство подписчиков. На снимке муж Наташи Королевой предстал с опухшим лицом.
Публикация появилась в соцсети 5 января. На фото Тарзан по традиции предстал обнаженным по пояс. При этом снимок был сделан в полутемном помещении, а источник света расположен таким образом, что лицо танцовщика кажется искаженным. Подписчики мужа Королевой нашли фото и забавным, и ужасающим одновременно.
«Если бы мы знали что это такое, мы бы знали что это такое, но мы не знаем что это такое», — припомнила популярный мем пользовательница под ником 8390.svetlana (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Что с лицом?!» — выразила недоумение kolumbina. a.

«Это породия на тарзана или просто фото неудачное?» — задалась вопросом rena_renazaharova.

«Ценю ваш юмор, Сергей! Мы, после праздников все так выглядим!» — заявила marinaloskutnik.

«Страшное фото», — подытожила volovaleriia.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram не узнали Аллу Пугачеву на снимке, на котором примадонна изображена без макияжа. Подписчики певицы сочли фото неудачным и посоветовали ей не выкладывать подобные снимки на всеобщее обозрение.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , Алла Пугачева
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