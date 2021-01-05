Кравец назвала гей-видео с якобы Цискаридзе смонтированным 

Светская львица Алена Кравец заявила, что видео, на котором предположительно запечатлены гей-утехи знаменитого танцовщика Николая Цискаридзе , скорее всего специально смонтировано, сообщает «Собеседник» . Даже если на записи действительно звезда балета, то Кравец призвала порадоваться за Цискаридзе и его бурную личную жизнь

В сентябре, как сообщал «Рамблер», в Сети появились фотографии, на которых двое мужчин, один из которых похож на Николая Цискаридзе, занимаются сексом. В конце декабря в интернете появилась видеозапись полового акта, на которой многие пользователи увидели-таки известного артиста. В адрес танцовщика полилось много критических комментариев. Некоторые пользователи призвали отстранить Цискаридзе от руководства академии балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге.

Светская львица Алена Кравец, комментируя ситуацию, заявила, что людям свойственно копаться в чужом грязном белье и заглядывать в замочную скважину.

«Даже если на этих кадрах и Цискаридзе, так что, он не человек?!» — возмутилась она.

По ее словам, в этом случае нужно радоваться, что у человека «есть половая жизнь». Кравец добавила, что если бы критики направили свою энергию в другое русло, то смогли бы «перевернуть землю». Светская львица заявила, что не знает, кто именно изображен на скандальном видео, но выразила уверенность, что это не Цискаридзе, а запись, по ее мнению, просто умело смонтирована.

Ранее Алена Кравец рассказала о знакомых футболистах, которые «ублажают друг друга» с целью снять напряжение после ответственных матчей. Она подчеркнула, что люди «по своей природе бисексуальны», и их нельзя осуждать за «маленькие шалости».