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Москва

Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Звезда Голливуда Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Instagram видео отдыха на пляже. На записи 51-летняя поп-исполнительница и актриса позирует перед камерой в красном открытом купальнике и шелковом халате с надписью JLO.
По данным издания Daily Mail, ролик был снят во Флориде. Актриса находится в великолепной физической форме, что не преминули подчеркнуть ее поклонники.

«Самая прекрасная женщина в мире», — прокомментировал публикацию один из ее подписчиков.

В начале декабря 2020 года Лопес рассказала, что никогда не прибегала к «уколам красоты». По мнению певицы, если бы она следовала советам косметолога, то имела бы «совершенно другое лицо».
Ранее сообщалось, что блогер и «аптечный ревизорро» Екатерина Диденко рассталась со своим женихом сразу после новогодней речи президента.
Шоу-бизнес , Видео , Дженнифер Лопес
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