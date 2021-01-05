Дженнифер Лопес в откровенном купальнике попала на видео 

Звезда Голливуда Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Instagram видео отдыха на пляже. На записи 51-летняя поп-исполнительница и актриса позирует перед камерой в красном открытом купальнике и шелковом халате с надписью JLO.

По данным издания Daily Mail, ролик был снят во Флориде. Актриса находится в великолепной физической форме, что не преминули подчеркнуть ее поклонники.

«Самая прекрасная женщина в мире», — прокомментировал публикацию один из ее подписчиков.

В начале декабря 2020 года Лопес рассказала, что никогда не прибегала к «уколам красоты». По мнению певицы, если бы она следовала советам косметолога, то имела бы «совершенно другое лицо».